Fognini-Popyrin, dove vedere Roland Garros 2022 LIVE oggi: diretta TV, streaming e orario

Fabio Fognini comincia il suo percorso al Roland Garros, secondo Slam del 2022. L’azzurro (n°52 Atp), reduce dalla sconfitta al primo turno dell’Atp 250 Ginevra, se la vedrà contro Alexei Popyrin nel suo match d’esordio. L’australiano, n°103, inizia questo Major francese dopo aver portato a casa il titolo nel Challenger di Bordeaux. Il confronto Fognini-Popyrin è al suo secondo atto, con il primo che si è imposto nell’unico precedente.

Il tennista ligure, durante questa stagione, ha raggiunto la semifinale a Rio de Janeiro e a Belgrado come migliori piazzamenti, oltre ai quarti conquistati a Buenos Aires. Per quanto riguarda i tornei più importanti non è andato oltre il primo turno all’Australian Open e nel 1000 di Madrid, centrando il secondo turno in quelli di Indian Wells, Montecarlo e Roma e il terzo turno in quel di Miami. Il nativo di Sydney, invece, ha nella sopracitata vittoria al Challenger di Bordeaux e il secondo turno agli Atp Melbourne, Dubai e Miami come migliori risultati di questo suo 2022.

Fognini-Popyrin, Roland Garros 2022: dove vedere e orario

L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di streaming, come Discovery+, Eurosport Player, DAZN, Sky Go e NOW TV. E’ in programma oggi domenica 22 maggio, come terzo match sul Simonne Mathieu a partire dalle 11.00 (al termine di Kanepi-Muguruza).

Fognini-Popyrin: i precedenti

Basilea 2019 – Cemento indoor – Primo turno – FOGNINI b. Popyrin 6-2 6-4