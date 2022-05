Musetti-Zverev, dove vedere Atp Madrid 2022 LIVE oggi: diretta tv, streaming e orario

Lorenzo Musetti prosegue il suo cammino nell’Atp Madrid, quarto Masters 1000 del 2022. L’azzurro (n°63 Atp), dopo esser partito dalle qualificazioni e aver sconfitto il bielorusso Ilya Ivashka e lo statunitense Sebastian Korda, se la vedrà contro Alexander Zverev negli ottavi di finale. Il tedesco, testa di serie n°2, ha ricevuto un bye all’esordio e avuto la meglio sul croato Marin Cilic. Il confronto Musetti-Zverev è inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Il tennista originario di Carrara, durante questa stagione, ha raggiunto i quarti di finale a Pune, Rotterdam e Marrakech come migliori piazzamenti. Per quanto riguarda i tornei più importanti, ha perso al primo turno all’Australian Open e nel 1000 di Miami, al secondo in quello di Indian Wells e agli ottavi in quello di Montecarlo. Il nativo di Amburgo, invece, ha la finale conquistata a Montpellier, la semifinale nel Principato di Monaco e i quarti di Miami come migliori risultati di questo suo 2022.

Musetti-Zverev, Atp Madrid 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV. E’ in programma oggi giovedì 5 maggio, come terzo match sull’Arantxa Sanchez Stadium, non prima delle 15.30 (al termine di Hurkacz-Lajovic).

Musetti-Zverev: i precedenti

Confronto inedito