Sinner-Carballes Baena, dove vedere Roland Garros 2022 LIVE oggi: diretta TV, streaming e orario

Jannik Sinner prosegue il suo cammino al Roland Garros, secondo Slam del 2022. L’azzurro (testa di serie n°11), dopo aver sconfitto lo statunitense Bjorn Fratangelo, se la vedrà contro Roberto Carballes Baena nel secondo turno. Lo spagnolo, n°89 Atp, ha avuto la meglio sul tedesco Oscar Otte. Il confronto Sinner-Carballes Baena è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Il tennista altoatesino, in questo prima metà di stagione, ha raggiunto i quarti di finale all’Australian Open, a Dubai, Miami, Montecarlo e Roma come migliori piazzamenti; oltre a ciò, vanta anche un quarto turno ad Indian Wells (ritirandosi prima di scendere in campo) e il terzo turno di Madrid. Il nativo di Tenerife, invece, ha nel titolo conquistato al Challenger di Tunisi e la semifinale centrata in quello di Madrid i migliori risultati del suo 2022.

Sinner-Carballes Baena, Roland Garros 2022: dove vedere e orario

L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di streaming, come Discovery+, Eurosport Player, DAZN, Sky Go e NOW TV. E’ in programma oggi giovedì 26 maggio, come quarto match sul Court 7, non prima delle 16.00 (al termine di Collins-Rogers).

Sinner-Carballes Baena: i precedenti

Confronto inedito