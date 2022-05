Sinner-McDonald, dove vedere Roland Garros 2022 LIVE oggi: diretta TV, streaming e orario

Jannik Sinner continua il suo percorso al Roland Garros, secondo Slam del 2022. L’azzurro (testa di serie n°11), dopo aver sconfitto lo statunitense Bjorn Fratangelo e lo spagnolo Roberto Carballes Baena, se la vedrà contro Mackenzie McDonald nel terzo turno. Lo statunitense, n°60 Atp, ha avuto la meglio sul lucky loser italiano Franco Agamenone e il georgiano Nikoloz Basilashvili. Il confronto Sinner-McDonald è al suo secondo atto, con il primo che si è imposto nell’unico precedente.

Il tennista altoatesino, in questo prima metà di stagione, ha raggiunto i quarti di finale all’Australian Open, a Dubai, Miami, Montecarlo e Roma come migliori piazzamenti; oltre a ciò, vanta anche un quarto turno ad Indian Wells (ritirandosi prima di scendere in campo) e il terzo turno di Madrid. Il nativo di Piedmont (California), invece, ha nei quarti conquistati a Dubai e il terzo turno di Miami i migliori risultati del suo 2022.

Sinner-McDonald, Roland Garros 2022: dove vedere e orario

L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di streaming, come Discovery+, Eurosport Player, DAZN, Sky Go e NOW TV. E’ in programma oggi sabato 28 maggio, come primo match sul Simonne Mathieu, a partire dalle 11.00.

Sinner-McDonald: i precedenti

Washington 2021 – Cemento – Finale – SINNER b. McDonald 7-5 4-6 7-5