Sinner-Paul, dove vedere Atp Madrid 2022 LIVE oggi: diretta tv, streaming e orario

Jannik Sinner comincia il suo percorso nell’Atp Madrid, quarto Masters 1000 del 2022. L’azzurro (testa di serie n°10), reduce dai quarti di finale ottenuti a Montecarlo, se la vedrà contro Tommy Paul nel primo turno del torneo spagnolo. Lo statunitense, n°35 Atp, proviene dalla sconfitta all’esordio ad Estoril e al secondo turno in quel di Houston. Il confronto Sinner-Paul è inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Il tennista altoatesino, in questo prima parte di stagione, ha raggiunto i quarti all’Australian Open, a Dubai, Miami e nel Principato di Monaco come migliori piazzamenti; oltre a ciò, vanta anche un quarto turno ad Indian Wells (ritirandosi prima di scendere in campo). Il nativo di Voorhees, invece, ha nella semifinale di Delray Beach e nei quarti di finale agli Atp Adelaide, Adelaide 2 ed Acapulco i risultati più importanti di questo suo 2022.

Sinner-Paul, Atp Madrid 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV. E’ in programma oggi lunedì 2 maggio, come primo match sul Manolo Santana Stadium a partire dalle 12.00.

Sinner-Paul: i precedenti

Confronto inedito