Sonego-Ruud, dove vedere Roland Garros 2022 LIVE oggi: diretta TV, streaming e orario

Lorenzo Sonego prosegue il suo cammino al Roland Garros, secondo Slam del 2022. L’azzurro (testa di serie n°32), dopo aver sconfitto il tedesco Peter Gojowczyk e il portoghese Joao Sousa, se la vedrà contro Casper Ruud nel terzo turno. Il norvegese, n°8 del seeding, ha avuto la meglio sulla wild card francese Jo-Wilfried Tsonga e il finlandese Emil Ruusuvuori. Il confronto Sonego-Ruud è al suo quarto atto, con il secondo che si è imposto in tutti e tre i precedenti.

Il tennista di Torino, in questo prima metà di stagione, ha raggiunto la semifinale a Buenos Aires e i quarti di finale a Sydney e Cordoba come migliori piazzamenti. Per quanto riguarda i tornei più importanti è arrivato al terzo turno dell’Australian Open e non è andato oltre il secondo nei 1000 di Indian Wells, Miami e Montecarlo e ha perso all’esordio in quelli di Madrid e Roma. Il nativo di Oslo, invece, ha nei titoli conquistato a Buenos Aires e Ginevra, oltre alla finale centrata a Miami, i migliori risultati del 2022.

Sonego-Ruud, Roland Garros 2022: dove vedere e orario

L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di streaming, come Discovery+, Eurosport Player, DAZN, Sky Go e NOW TV. E’ in programma oggi sabato 28 maggio, come quarto match sul Court 14, non prima delle 16.00 (al termine di un doppio femminile).

Sonego-Ruud: i precedenti

Vienna 2021 – Cemento indoor – Secondo turno – RUUD b. Sonego 7-5 4-6 6-4

San Diego 2021 – Cemento – Quarti di finale – RUUD b. Sonego 6-1 6-4

Roma 2020 – Terra battuta – Secondo turno – RUUD b. Sonego 6-3 6-4