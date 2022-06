Nadal-Zverev, dove vedere semifinale Roland Garros 2022 LIVE oggi: diretta TV, streaming e orario

Rafael Nadal prosegue il suo cammino al Roland Garros, secondo Slam del 2022. Lo spagnolo (testa di serie n°5), dopo aver sconfitto l’australiano Jordan Thompson, il francese Corentin Moutet, l’olandese Botic Van De Zandschulp, il canadese Félix Auger-Aliassime e il serbo Novak Djokovic, se la vedrà contro Alexander Zverev nel penultimo atto del torneo. Il tedesco, n°3 del seeding, ha avuto la meglio sul qualificato austriaco Sebastian Ofner, l’argentino Sebastian Baez, lo statunitense Brandon Nakashima, gli spagnoli Bernabé Zapata Miralles e Carlos Alcaraz. Il confronto Nadal-Zverev è al suo decimo atto, con il primo che è avanti per 6-3 nei precedenti.

Il tennista di Manacor, durante questa stagione, ha vinto l’Atp Melbourne, l’Australian Open, ad Acapulco e raggiunto la finale nel Masters 1000 di Indian Wells. Per quanto riguarda gli altri tornei più importanti è arrivato agli ottavi nel 1000 di Roma e ai quarti di finale in quello di Madrid. Il nativo di Amburgo, invece, ha le finali centrate a Montpellier e nella capitale spagnola, le semifinali a Montecarlo e Roma e i quarti di Miami come migliori risultati del suo 2022.

Nadal-Zverev, Roland Garros 2022: dove vedere e orario

L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di streaming, come Discovery+, Eurosport Player, DAZN, Sky Go e NOW TV. E’ in programma oggi venerdì 3 giugno, come secondo match sul Philippe Chatrier, non prima delle 14.45 (al termine di una semifinale di doppio maschile in carrozzina).

Nadal-Zverev: i precedenti

Roma 2021 – Terra battuta – Quarti di finale – NADAL b. Zverev 6-3 6-4

Madrid 2021 – Terra battuta – Quarti di finale – ZVEREV b. Nadal 6-4 6-4

Parigi Bercy 2020 – Cemento indoor – Semifinale – ZVEREV b. Nadal 6-4 7-5

Atp Finals Londra 2019 – Cemento indoor – Round Robin – ZVEREV b. Nadal 6-2 6-4

Roma 2018 – Terra battuta – Finale – NADAL b. Zverev 6-1 1-6 6-3

Coppa Davis 2018 – Terra battuta – Quarti di finale – NADAL b. Zverev 6-1 6-4 6-4

Montecarlo 2017 – Terra battuta – Terzo turno – NADAL b. Zverev 6-1 6-1

Australian Open 2017 – Cemento – Terzo turno – NADAL b. Zverev 4-6 6-3 6-7(5) 6-3 6-2

Indian Wells 2016 – Cemento – Quarto turno – NADAL b. Zverev 6-7(8) 6-0 7-5