Zverev: «Sembra che io abbia subito un infortunio molto grave, Nadal…»

Alexander Zverev ha parlato per la prima volta, attraverso i social, dopo l’infortunio occorsogli ieri durante la semifinale del Roland Garros contro Rafael Nadal. Il tennista tedesco, nel tentativo di recuperare una palla, ha puntato in maniera innaturale il piede sul terreno e si sospetta un infortunio molto grave, tanto da pensare a un’assenza forzata dai restanti due Slam: Wimbledon e US Open. Ne sapremo molto di più nei prossimi giorni, dopo i vari esami a cui il tedesco si sottoporrà, ma ecco di seguito le sue parole.

Le parole di Alexander Zverev dopo l’infortunio

Il tennista tedesco ha parlato ai suo fan e a tutti gli appassionati di tennis attraverso i suoi profili social e si è soffermato su quanto successo durante la semifinale di Parigi. Ecco le sue parole:

«È stato un momento molto difficile per me in campo. È stata una partita fantastica fino a quando non è successo quello che è successo. Sembra che io abbia subito un infortunio molto grave, ma il team medico e i dottori stanno ancora esaminando tutto. Vi terremo aggiornati e vi diremo quando ne sapremo di più. Voglio congratularmi con Rafa. È incredibile che sia arrivato alla 14ma finale, spero che possa arrivare fino in fondo e fare ancora di più la storia»