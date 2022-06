Invasione di campo durante Cilic-Ruud: donna si incatena alla rete – FOTO

E’ successo di tutto oggi al Roland Garros. Dopo il bruttissimo episodio del grave infortunio e ritiro di Alexander Zverev nella semifinale contro Rafael Nadal, è accaduto un altro episodio molto particolare nella semifinale tra Casper Ruud e Marin Cilic. Nel corso del terzo set, il gioco è stato fermato dopo un’invasione di campo di una donna che si è letteralmente legata alla rete. Ecco di seguito il racconto dell’accaduto.

Invade il campo e si lega alla rete durante il match tra Cilic e Ruud

Al Roland Garros, nel corso del terzo set sul punteggio di 3-6, 6-4, 4-1 15-15 della semifinale tra Casper Ruud e Marin Cilic una donna è entrata in campo e si è incatenata alla rete. La donna indossava una maglia bianca con la scritta «Ci restano solo 1028 giorni» e si professa appartenente a un’organizzazione per la difesa dell’ambiente, Dernière Rénovation. Dopo un quarto d’ora di pausa, in cui i giocatori sono usciti dal campo per poi rientrare e rifare il riscaldamento, il gioco è ripreso.

Succede di tutto nelle semifinali del #RolandGarros : • Una delle partite più belle del 2022 ovvero #NadalZverev finisce nel modo più drammatico: brutto infortunio per #Zverev. • #RuudCilic viene interrotta per un invasione di campo: una ragazza si lega alla rete per protesta pic.twitter.com/Wog0ezNNvE — Mattia D'Elia (@mattiadeliaa) June 3, 2022