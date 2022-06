Ruud-Cilic, dove vedere semifinale Roland Garros 2022 LIVE oggi: diretta TV, streaming e orario

Casper Ruud continua il suo percorso al Roland Garros, secondo Slam del 2022. Il norvegese (testa di serie n°8), dopo aver sconfitto la wild card francese Jo-Wilfried Tsonga, il finlandese Emil Ruusuvuori, l’italiano Lorenzo Sonego, il polacco Hubert Hurkacz e il danese Holger Rune, se la vedrà contro Marin Cilic nel penultimo atto del torneo. Il croato, n°20 del seeding, ha avuto la meglio sugli ungheresi Attila Balazs e Marton Fucsovics, la wild card francese Gilles Simon e i russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev. Il confronto Ruud-Cilic è al suo terzo atto, con il primo che si è imposto in entrambi i precedenti.

Il tennista originario di Oslo, durante questa stagione, ha conquistato il titolo a Buenos Aires e Ginevra e ciò rappresentano i piazzamenti più importanti. Per quanto riguarda i tornei più importanti, ha centrato il terzo turno nei 1000 di Indian Wells e Madrid, la semifinale in quello di Roma e la finale in quello di Miami (sconfitto dallo spagnolo Carlos Alcaraz). Il nativo di Medjugorje, invece, ha nella semifinale all’Atp Adelaide 2 e il quarto turno all’Australian Open i migliori risultato di questo suo 2022.

Ruud-Cilic, Roland Garros 2022: dove vedere e orario

L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di streaming, come Discovery+, Eurosport Player, DAZN, Sky Go e NOW TV. E’ in programma oggi venerdì 3 giugno, come terzo match sul Philippe Chatrier, non prima delle 17.30 (al termine di Nadal-Zverev).

Ruud-Cilic: i precedenti

Toronto 2021 – Cemento – Secondo turno – RUUD b. Cilic 6-3 3-6 6-3

Roma 2020 – Terra battuta – Terzo turno – RUUD b. Cilic 6-2 7-6(6)