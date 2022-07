Musetti-Djere, dove vedere Atp Bastad 2022 LIVE oggi: diretta TV in chiaro e streaming

Lorenzo Musetti inizia il suo cammino nell’Atp Bastad 2022, protagonista assieme all’evento di Newport in questa settimana. L’azzurro (n°67 Atp), reduce dalla sconfitta patita nel primo turno di Wimbledon (contro lo statunitense Taylor Fritz), se la vedrà contro Laslo Djere nel turno d’esordio del 250 svedese, dopo aver ricevuto una wild card. Il serbo, n°53, ha perso anche lui nel primo incontro dei “The Championships” (cedendo il passo al cileno Alejandro Tabilo). Il confronto Musetti-Djere è al suo sesto confronto, con l’azzurro che ha perso quattro precedenti su cinque.

Il tennista originario di Carrara, durante questa stagione, ha vinto il Challenger di Forlì 6 (battendo in finale il connazionale Francesco Passaro) e raggiunto i quarti di finale a Pune, Rotterdam e Marrakech come migliori piazzamenti. Per quanto riguarda i tornei più importanti, ha perso al primo turno all’Australian Open, al Roland Garros e nel 1000 di Miami, al secondo in quello di Indian Wells e agli ottavi in quelli di Montecarlo e Madrid. Il nativo di Senta, invece, ha nella semifinale conquistata a Marrakech e i quarti di Adelaide i suoi risultati più importanti del 2022.

Musetti-Djere, Atp Bastad 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforma SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi lunedì 11 luglio, come quarto match sul Centre Court a partire dalle 11.00 italiane (al termine di Wawrinka-Carreño Busta).

Musetti-Djere: i precedenti

Marrakech 2022 – Terra battuta – Quarti di finale – DJERE b. Musetti 6-3 6-2

Parigi Bercy 2021 – Cemento indoor – Primo turno – MUSETTI b. Djere 4-6 7-6(5) 6-4

Nur Sultan 2021 – Cemento indoor – Secondo turno – DJERE b. Musetti 6-4 6-7(3) 6-4

Cagliari 2021 – Terra battuta – Quarti di finale – DJERE b. Musetti 6-4 4-6 6-2

Sardinia 2020 – Terra battuta – Semifinale – DJERE b. Musetti 2-6 6-2 4-1 rit.