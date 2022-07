Musetti-Ruusuvuori, dove vedere Atp Amburgo 2022 LIVE oggi: diretta TV in chiaro e streaming

Lorenzo Musetti prosegue il suo cammino nell’Atp Amburgo 2022, protagonista assieme all’evento di Gstaad in questa settimana. L’azzurro (n°62 Atp), dopo aver sconfitto il serbo Dusan Lajovic, se la vedrà contro Emil Ruusuvuori negli ottavi di finale del torneo 500 tedesco. Il finlandese, n°42, ha avuto la meglio sull’argentino Diego Schwartzman. Il confronto Musetti-Ruusuvuori è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Il tennista originario di Carrara, durante questa stagione, ha vinto il Challenger di Forlì 6 (battendo in finale il connazionale Francesco Passaro) ed è il suo miglior piazzamento; oltre ciò ha raggiunto i quarti di finale a Pune, Rotterdam e Marrakech. Per quanto riguarda i tornei maggiori, ha perso al primo turno all’Australian Open, al Roland Garros, a Wimbledon e nel Masters 1000 di Miami, al secondo in quello di Indian Wells e agli ottavi in quelli di Montecarlo e Madrid. Il nativo di Helsinki, invece, ha nella finale centrata a Pune (persa contro il portoghese Joao Sousa) il suo risultato più importante del 2022; vanta anche la semifinale conquistata nell’Atp Melbourne.

Musetti-Ruusuvuori, Atp Amburgo 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforma SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi mercoledì 20 luglio, come quinto match sul Center Court, non prima delle 18.00 (al termine di Kontaveit-Peterson).

Musetti-Ruusuvuori: i precedenti

Confronto inedito