Ruud-Auger Aliassime, dove vedere Atp Montreal 2022 LIVE oggi: diretta TV, streaming e orario

Casper Ruud continua il suo percorso nell’Atp Montréal 2022, unico evento protagonista in questa settimana di tennis maschile. Il norvegese (testa di serie n°4), dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto il qualificato francese Adrian Mannarino, se la vedrà contro Félix Auger Aliassime nei quarti di finale del Masters 1000 canadese. Il canadese, n°6 del seeding, ha avuto la meglio sull’italiano Matteo Berrettini. Il confronto Ruud-Auger Aliassime è al suo terzo atto, con i precedenti tra i due in perfetta parità: 1-1.

Il tennista originario di Oslo, durante questa stagione, ha conquistato il titolo a Buenos Aires, Ginevra e Gstaad; queste vittorie rappresentano i suoi piazzamenti più importanti. Per quanto riguarda i tornei maggiori, ha centrato il secondo turno a Wimbledon, il terzo nei 1000 di Indian Wells e Madrid, la semifinale in quello di Roma e la finale in quello di Miami e al Roland Garros (sconfitto dagli spagnoli Carlos Alcaraz e Rafael Nadal). Il nativo di Montréal, invece, ha nel titolo conquistato a Rotterdam e la finale centrata a Marsiglia i migliori risultati del suo 2022.

Ruud-Auger Aliassime, Atp Montréal 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi venerdì 12 agosto, come secondo match sul Court Central, non prima delle 20.00 italiane (14.00 locali, al termine di Kyrgios-Hurkacz).

Ruud-Auger Aliassime: i precedenti

Miami 2022 – Cemento – Secondo turno – RUUD b. Auger Aliassime 7-5 5-7 7-5

Rotterdam 2020 – Cemento indoor – Quarti di finale – AUGER ALIASSIME b. Ruud 7-5 3-6 7-6(6)