Jannik Sinner comincia il suo percorso nell’Atp Cincinnati 2022, unico evento protagonista in questa settimana di tennis maschile. L’azzurro (testa di serie n°10), dopo esser stato sconfitto nel terzo turno del precedente torneo di Montréal, se la vedrà contro Thanasi Kokkinakis nel turno d’esordio del Masters 1000 statunitense. L’australiano, n°75 Atp, è entrato nel tabellone principale dopo aver superato le qualificazioni. Il confronto Sinner-Kokkinakis è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Il tennista altoatesino, in questa stagione, ha vinto a Umago (battendo in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz) e ciò rappresenta il miglior piazzamento. Per quanto riguarda i tornei maggiori ha raggiunto i quarti di finale all’Australian Open, a Wimbledon e nei Masters 1000 di Miami, Montecarlo e Roma; vanta anche un quarto turno nel 1000 di Indian Wells e al Roland Garros e il terzo turno in quelli di Madrid e Montréal. Il nativo di Adelaide, invece, ha nel titolo conquistato all’Atp Adelaide 2 (imponendosi sul francese Arthur Rinderknech nell’ultimo atto) il suo risultato più importante del 2022; oltre ciò ha centrato il quarto turno nel 1000 di Miami.

Sinner-Kokkinakis, Atp Cincinnati 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi martedì 16 agosto, come primo match sul Grand Stand, a partire dalle 17.00 italiane (11.00 locali).

Sinner-Kokkinakis: i precedenti

Confronto inedito