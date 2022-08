Sinner-Mannarino, dove vedere Atp Montreal 2022 LIVE oggi: diretta TV, streaming e orario

Jannik Sinner comincia il suo percorso nell’Atp Montréal 2022, unico evento protagonista in questa settimana di tennis maschile. L’azzurro (testa di serie n°7), dopo aver ricevuto un bye all’esordio, se la vedrà contro Adrian Mannarino nel secondo turno del Masters 1000 canadese. Il francese, n°70 Atp, è partito dalle qualificazioni e ha avuto la meglio sul connazionale Arthur Rinderknech. Il confronto Sinner-Mannarino è al suo secondo atto, con l’italiano che si è imposto nell’unico precedente.

Il tennista altoatesino, in questa stagione, ha vinto a Umago (battendo in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz) e ciò rappresenta il miglior piazzamento. Per quanto riguarda gli altri tornei maggiori ha raggiunto i quarti di finale all’Australian Open, a Wimbledon e nei Masters 1000 di Miami, Montecarlo e Roma; oltre a ciò, vanta anche un quarto turno nel 1000 di Indian Wells e al Roland Garros e il terzo turno in quello di Madrid. Il nativo di Soisy-Sous-Montmorency, invece, ha nella semifinale centrata a ‘s-Hertogenbosch il suo risultato più importante del 2022; inoltre si è spinto sino ai quarti a Montpellier, Dallas, Delray Beach e Atlanta.

Sinner-Mannarino, Atp Montréal 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi mercoledì 10 agosto, con orario ancora da definire.

Sinner-Mannarino: i precedenti

Sofia 2020 – Cemento indoor – Semifinale – SINNER b. Mannarino 6-3 7-5