Matteo Berrettini prosegue il suo cammino all’US Open, quarto e ultimo Slam del 2022. L’azzurro (testa di serie n°13), dopo aver sconfitto il qualificato cileno Nicolas Jarry, il lucky loser francese Hugo Grenier e il britannico Andy Murray, se la vedrà contro Alejandro Davidovich Fokina negli ottavi di finale del Major statunitense. Lo spagnolo, n°39 Atp, ha avuto la meglio sul giapponese Yoshihito Nishioka, l’ungherese Marton Fucsovics e il colombiano Daniel Elahi Galan. Il confronto Berrettini-Davidovich Fokina è al suo secondo atto, con l’iberico che si è imposto nell’unico precedente.

Il tennista originario di Roma, in questa stagione, ha come migliori piazzamenti le vittorie a Stoccarda (sconfiggendo in finale il britannico Andy Murray) e al Queen’s (contro il serbo Filip Krajinovic); ha poi perso in finale a Gstaad e raggiunto la semifinale all’Australian Open e i quarti di finale a Rio de Janeiro. Per quanto riguarda gli altri tornei maggiori è arrivato al quarto turno nel Masters 1000 di Indian Wells; non è andato, invece, oltre il secondo in quelli di Montréal e Cincinnati. Il nativo di Malaga, invece, ha nella finale centrata nel Principato di Monaco (persa contro il greco Stefanos Tsitsipas) il suo risultato più importante del 2022; vanta anche i quarti conquistati a Doha, Estoril, al Queen’s e ad Amburgo.

Berrettini-Davidovich Fokina, US Open 2022: dove vedere e orario

L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di live streaming, come Discovery+, Eurosport Player, DAZN, Sky Go e NOW TV. E’ in programma oggi domenica 4 settembre, come primo match sul Louis Armstrong Stadium, a partire dalle 17.00 italiane (11.00 locali).

Berrettini-Davidovich Fokina: i precedenti

Montecarlo 2021 – Terra battuta – Secondo turno – DAVIDOVICH FOKINA b. Berrettini 7-5 6-3