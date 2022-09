Berrettini-Murray, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere terzo turno US Open

Venerdì 2 settembre con orario ancora da definire si disputerà il match Berrettini-Murray, valevole per il terzo turno degli US Open in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows. Nei primi due turni il tennista azzurro ha eliminato il cileno Jarry e il francese Grenier, mentre il britannico ha sconfitto l’argentino Cerundolo e lo statunitense Nava.

Sono tre le sfide tra i due protagonisti, con il romano avanti per 2-1 e che ha vinto l’ultimo incontro nella finale del torneo Atp 250 di Stoccarda (12 giugno) con il risultato 6-4, 5-7, 6-3.

Dove vedere Berrettini-Murray in tv e streaming

Il match Berrettini-Murray sarà visibile su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati). Inoltre ci sarà la possibilità di seguire il tennista toscano in streaming su Eurosport Player, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento annuale o mensile, ma anche su Discovery+.

