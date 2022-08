Fabio Fognini prosegue il suo cammino all’US Open, quarto e ultimo Slam del 2022. L’azzurro (n°60 Atp), dopo aver sconfitto il russo Aslan Karatsev, se la vedrà contro Rafael Nadal nel secondo turno del Major statunitense. Lo spagnolo, testa di serie n°2, ha avuto la meglio sulla wild card australiana Rinky Hijikata. Il confronto Fognini-Nadal è al suo diciottesimo confronto, con il secondo che è in vantaggio per 13-4 nei precedenti.

Il tennista ligure, durante questa stagione, ha raggiunto la semifinale a Rio de Janeiro e a Belgrado come migliori piazzamenti; annovera anche i quarti di finale conquistati a Buenos Aires. Per quanto riguarda i tornei maggiori non è andato oltre il primo turno all’Australian Open, a Wimbledon e nei 1000 di Madrid e Montréal; ha anche centrato il secondo turno in quelli di Indian Wells, Montecarlo, Roma e Cincinnati (oltre al Roland Garros) e il terzo turno in quel di Miami. Il nativo di Manacor, invece, ha vinto lo Slam australiano, l’Open di Francia e gli Atp di Melbourne e Acapulco; oltre a ciò, in questo suo 2022, ha raggiunto la finale nel Masters 1000 di Indian Wells (persa contro lo statunitense Taylor Fritz) e la semifinale nei Championships.

Fognini-Nadal, US Open 2022: dove vedere e orario

L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di live streaming, come Discovery+, Eurosport Player, DAZN, Sky Go e NOW TV. E’ in programma oggi giovedì 1 settembre, come quarto match sull’Arthur Ashe Stadium ma il secondo a partire dall’01.00 italiana di venerdì 2; comincerà al termine del doppio con le sorelle Williams.

Fognini-Nadal: i precedenti

Australian Open 2021 – Cemento – Quarto turno – NADAL b. Fognini 6-3 6-4 6-2

Montréal 2019 – Cemento – Quarti di finale – NADAL b. Fognini 2-6 6-1 6-2

Montecarlo 2019 – Terra battuta – Semifinale – FOGNINI b. Nadal 6-4 6-2

Roma 2018 – Terra battuta – Quarti di finale – NADAL b. Fognini 4-6 6-1 6-2

Shanghai 2017 – Cemento – Terzo turno – NADAL b. Fognini 6-3 6-1

Madrid 2017 – Terra battuta – Secondo turno – NADAL b. Fognini 7-6(3) 3-6 6-4

Miami 2017 – Cemento – Semifinale – NADAL b. Fognini 6-1 7-5

Barcelona 2016 – Terra battuta – Quarti di finale – NADAL b. Fognini 6-2 7-6(1)

Pechino 2015 – Cemento – Semifinale – NADAL b. Fognini 7-5 6-3

US Open 2015 – Cemento – Terzo turno – FOGNINI b. Nadal 3-6 4-6 6-4 6-3 6-4

Amburgo 2015 – Terra battuta – Finale – NADAL b. Fognini 7-5 7-5

Barcellona 2015 – Terra battuta – Terzo turno – FOGNINI b. Nadal 6-4 7-6(6)

Rio de Janeiro 2015 – Terra battuta – Semifinale – FOGNINI b. Nadal 1-6 6-2 7-5

Miami 2014 – Cemento – Quarto turno – NADAL b. Fognini 6-2 6-2

Pechino 2013 – Cemento – Quarti di finale – NADAL b. Fognini 2-6 6-4 6-1

Roland Garros 2013 – Terra battuta – Terzo turno – NADAL b. Fognini 7-6(5) 6-4 6-4

Roma 2013 – Terra battuta – Secondo turno – NADAL b. Fognini 6-1 6-3