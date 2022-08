Musetti-Brouwer, streaming e diretta tv Discovery o Eurosport? Dove vedere US Open

Questa sera non prima delle ore 21.15 sul “Campo 12” (Flushing Meadows, New Jork) si disputerà il match Musetti-Brouwer, valevole per il secondo turno degli US Open.

Sarà il primo confronto diretto tra l’azzurro e l’olandese che all’esordio hanno battuto rispettivamente il belga Goffin e il francese Mannarino; chi avrà la meglio, al terzo turno (in programma sabato) sfiderà il vincente dell’incontro tra il polacco Hurkacz e il bielorusso Ivashka.

Dove vedere Musetti-Brouwer in tv e streaming

Il match Musetti-Goffin sarà visibile su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati). Inoltre ci sarà la possibilità di seguire il tennista toscano in streaming su Eurosport Player, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento annuale o mensile, ma anche su Discovery+.

