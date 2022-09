Andrey Rublev continua il suo percorso all’US Open, quarto e ultimo Slam del 2022. Il russo (testa di serie n°9), dopo aver sconfitto il serbo Laslo Djere, il coreano Soonwoo Kwon, il canadese Denis Shapovalov e il britannico Cameron Norrie, se la vedrà contro Frances Tiafoe nei quarti di finale del Major statunitense. L’americano, n°22 del seeding, ha avuto la meglio sul connazionale Marcos Giron, l’australiano Jason Kubler, l’argentino Diego Schwartzman e lo spagnolo Rafael Nadal. Il confronto Rublev-Tiafoe è al suo terzo atto, con i precedenti tra i due in perfetta parità: 1-1.

Il tennista originario di Mosca, durante questa stagione, ha vinto tre titoli: a Marsiglia, Dubai e Belgrado (quest’ultimo battendo in finale il serbo Novak Djokovic); inoltre ha ottenuto la semifinale nel Masters 1000 di Indian Wells, a Båstad e Washington. Per quanto riguarda i tornei maggiori ha raggiunto il terzo turno all’Australian Open e nei Masters 1000 di Montecarlo e Cincinnati, i quarti in quello di Madrid e al Roland Garros, il secondo turno in quelli di Miami, Roma e Montréal. Il nativo di Hyattsville, invece, ha nella finale centrata a Estoril (persa contro l’argentino Sebastian Baez) il suo risultato più importante del 2022; vanta anche la semifinale conquistata ad Atlanta e i quarti a Houston e Washington.

Rublev-Tiafoe, US Open 2022: dove vedere e orario

L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di live streaming, come Discovery+, Eurosport Player, DAZN, Sky Go e NOW TV. E’ in programma oggi mercoledì 7 settembre, come secondo match sull’Arthur Ashe Stadium a partire dalle 18.00 italiane (12.00 locali, al termine di Pliskova-Sabalenka).

Rublev-Tiafoe: i precedenti

Indian Wells 2022 – Cemento – Terzo turno – RUBLEV b. Tiafoe 6-3 6-4

US Open 2021 – Cemento – Terzo turno – TIAFOE b. Rublev 4-6 6-3 7-6(6) 4-6 6-1