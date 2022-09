Serena Williams a Federer: “Benvenuto nel club dei pensionati”

L’annuncio del ritiro di Roger Federer ha scosso il mondo del tennis. Tanti tifosi, appassionati e addetti ai lavori tramite i loro canali social ufficiali hanno reso omaggio alla leggenda svizzera della racchetta. Fra i tanti messaggi indirizzati a King Roger, di sicuro spicca il post di Serena Williams: “Benvenuto nel club dei pensionati”. Anche la tennista americana ha da poco annunciato il suo ritiro e in maniera del tutto ironica ha voluto commentare l’annuncio del collega.

Serena Williams ha continuato il post su Instagram scrivendo: “Volevo trovare il modo perfetto per dirlo dato che tu sei stato così elegante nel farlo, così come la tua carriera. Ti ho sempre rispettato e ammirato. I nostri percorsi sono stati sempre così simili, tanto uguali. Hai ispirato milioni di persone – me compresa – e non ti dimenticheremo mai. Ti applaudo e aspetto con ansia tutto quello che farai in futuro. Benvenuto al club dei pensionati. E grazie per essere te stesso”.