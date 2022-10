Carlos Alcaraz continua il suo percorso nell’Atp Basilea 2022, protagonista assieme all’evento di Vienna in questa settimana. Lo spagnolo (testa di serie n°1), dopo aver sconfitto il britannico Jack Draper, l’olandese Botic Van De Zandschulp e il connazionale Pablo Carreño Busta, se la vedrà contro Félix Auger Aliassime nella prima semifinale del 500 svizzero. Il canadese, n°3 del seeding, ha avuto la meglio sulla wild card elvetica Marc-Andrea Huesler, il serbo Miomir Kecmanovic e il kazako Alexander Bublik. Il confronto Alcaraz-Auger Aliassime è al suo terzo atto, con il secondo che si è imposto in entrambi i precedenti.

Il tennista originario di El Palmar, in questa stagione, ha vinto l’US Open, i Masters 1000 di Miami e Madrid, a Rio de Janeiro e Barcellona; oltre ciò vanta anche le finali perse ad Amburgo e Umago e ciò rappresentano i migliori piazzamenti. Per quanto riguarda gli altri tornei maggiori ha centrato la semifinale nel 1000 di Indian Wells, i quarti al Roland Garros e in quello di Cincinnati, il quarto turno a Wimbledon, il terzo all’Australian Open e il secondo nel 1000 di Montréal.

Il nativo di Montréal, invece, ha nei titoli conquistati a Rotterdam, Firenze e Anversa e la finale centrata a Marsiglia i migliori risultati del suo 2022; inoltre ha raggiunto la semifinale a ‘s-Hertogenbosch e Los Cabos e i quarti di finale nello Slam australiano, in quello statunitense e nei 1000 di Madrid, Roma, Montréal e Cincinnati.

Alcaraz-Auger Aliassime, Atp Basilea 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi sabato 29 ottobre, come secondo match sul Centre Court, non prima delle 14.30 (al termine della prima semifinale di doppio).

Alcaraz-Auger Aliassime: i precedenti

Coppa Davis 2022 – Cemento indoor – Qualificazioni – AUGER ALIASSIME b. Alcaraz 6-7(3) 6-4 6-2

US Open 2021 – Cemento – Quarti di finale – AUGER ALIASSIME b. Alcaraz 6-3 3-1 rit.