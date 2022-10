La finale dell’Atp Basilea 2022, protagonista assieme all’evento di Vienna in questa settimana, sarà Auger Aliassime-Rune. Il canadese (testa di serie n°3), dopo aver sconfitto la wild card elvetica Marc-Andrea Huesler, il serbo Miomir Kecmanovic, il kazako Alexander Bublik e lo spagnolo Carlos Alcaraz, se la vedrà contro Holger Rune nell’ultimo atto del 500 svizzero. Il danese, n°25 Atp, ha avuto la meglio sull’australiano Alex De Minaur, i qualificati francesi Ugo Humbert e Arthur Rinderknech e lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Il confronto tra Félix Auger Aliassime e Rune è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Il tennista originario di Montréal, in questa stagione, ha i titoli vinti a Rotterdam, Firenze e Anversa come suoi migliori piazzamenti. Per quanto riguarda i tornei maggiori ha raggiunto i quarti di finale all’Australian Open, nei Masters 1000 di Madrid, Roma, Montréal e Cincinnati e all’US Open; vanta anche un quarto turno al Roland Garros, il secondo in quelli di Indian Wells, Miami, Montecarlo e all’US Open e il primo a Wimbledon.

Il nativo di Gentofte, invece, ha nelle vittorie al Challenger di Sanremo, a Monaco di Baviera e Stoccolma i suoi risultati più importanti del 2022; oltre a ciò vanta la finale persa a Sofia, la semifinale centrata a Lione, i quarti all’Open di Francia e il terzo turno nello Slam statunitense. Per Auger Aliassime si tratta della tredicesima finale a livello Atp (tre successi e nove sconfitte); Rune, invece, è alla sua quarta (due vinte e una persa).

Auger Aliassime-Rune, Atp Basilea 2022: dove vedere e orario della finale

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi domenica 30 ottobre, come secondo match sul Centre Court, non prima delle 15.00 (al termine della finale di doppio).

Auger Aliassime-Rune: i precedenti

Confronto inedito