La finale dell’Atp Vienna 2022, protagonista assieme all’evento di Basilea in questa settimana, sarà Medvedev-Shapovalov. Il russo (testa di serie n°1), dopo aver sconfitto il georgiano Nikoloz Basilashvili, l’austriaco Dominic Thiem, l’italiano Jannik Sinner e il bulgaro Grigor Dimitrov, se la vedrà contro Denis Shapovalov nell’atto conclusivo del 500 austriaco. Il canadese, n°19 Atp, ha avuto la meglio sulla wild card austriaca Jurij Rodionov, lo statunitense Taylor Fritz, il britannico Daniel Evans e il croato Borna Coric. Il confronto tra Daniil Medvedev e Shapovalov è al suo sesto atto, con il primo che è avanti per 3-2 nei precedenti.

Il tennista originario di Mosca, in questa stagione, ha nella vittoria a Los Cabos e nelle finali centrate all’Australian Open, a ‘s-Hertogenbosch e ad Halle i suoi migliori piazzamenti. Per quanto riguarda gli altri tornei maggiori ha centrato il quarto turno al Roland Garros e all’US Open e il terzo nel Masters 1000 di Indian Wells. Inoltre è arrivato in semifinale in quello di Cincinnati, nei quarti di finale in quello di Miami e al secondo turno in quello di Montréal.

Il nativo di Tel Aviv, invece, ha nella finale persa a Seoul il suo risultato più importante del 2022; oltre ciò vanta le semifinali centrate a Dubai e Tokyo e i quarti nello Slam australiano e a Roma. Per Medvedev si tratta della ventisettesima finale a livello Atp (quattordici successi e dodici sconfitte); Shapovalov, invece, è alla sua settima (una vinta e cinque perse).

Medvedev-Shapovalov, Atp Vienna 2022: dove vedere e orario della finale

L’incontro è visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Inoltre c’è la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi domenica 30 ottobre, come secondo match sul Center Court, non prima delle 14.00 (al termine della finale di doppio).

Medvedev-Shapovalov: i precedenti

Cincinnati 2022 – Cemento – Terzo turno – MEDVEDEV b. Shapovalov 7-5 7-5

Laver Cup 2021 – Cemento indoor – Seconda giornata – MEDVEDEV b. Shapovalov 6-4 6-0

Tokyo 2018 – Cemento indoor – Semifinale – MEDVEDEV b. Shapovalov 6-3 6-3

Washington 2018 – Cemento – Secondo turno – SHAPOVALOV b. Medvedev 3-6 6-1 6-4

US Open 2017 – Cemento – Primo turno – SHAPOVALOV b. Medvedev 7-5 6-1 6-2