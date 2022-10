La finale dell’Atp Firenze 2022, protagonista assieme all’evento di Gijon in questa settimana, sarà Auger Aliassime-Wolf. Il canadese (testa di serie n°1), dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto il tedesco Oscar Otte, lo statunitense Brandon Nakashima e l’azzurro Lorenzo Musetti, se la vedrà contro J.J. Wolf nell’atto conclusivo del 250 italiano. Lo statunitense, n°75 Atp, ha avuto la meglio sulla wild card azzurra Francesco Maestrelli, il connazionale Maxime Cressy, il kazako Alexander Bublik e lo svedese Mikael Ymer. Il confronto tra Félix Auger Aliassime e Wolf è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Il tennista originario di Montréal, in questa stagione, ha il titolo vinto a Rotterdam (battendo in finale il greco Stefanos Tsitsipas) come suo miglior piazzamento. Per quanto riguarda i tornei maggiori ha raggiunto i quarti di finale all’Australian Open, nei Masters 1000 di Madrid, Roma, Montréal e Cincinnati e all’US Open; vanta anche un quarto turno al Roland Garros, il secondo in quelli di Indian Wells, Miami, Montecarlo e all’US Open e il primo a Wimbledon.

Il nativo di Cincinnati, invece, ha nei quarti centrati a Washington e le semifinali nei Challenger di Phoenix, Savannah e Orlando i migliori risultati del suo 2022; vanta anche i quarti ottenuti nei Challenger di Sarasota, Tallahassee, Rome (USA) e Mouilleron-Le-Captif. Per Auger Aliassime si tratta dell’undicesima finale a livello Atp (un successo e ben nove sconfitte); Wolf, invece, è al suo primo atto conclusivo nel circuito maggiore.

Auger Aliassime-Wolf, Atp Firenze 2022: dove vedere e orario della finale

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi domenica 16 ottobre, come secondo match sul Campo Centrale, non prima delle 17.00 (al termine della finale di doppio).

Auger Aliassime-Wolf: i precedenti

Confronto inedito