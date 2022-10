Matteo Berrettini prosegue il suo cammino nell’Atp Napoli 2022, protagonista assieme agli eventi di Anversa e Stoccolma in questa settimana. L’azzurro (testa di serie n°2 e wild card), dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto lo spagnolo Roberto Carballes Baena e il giapponese Taro Daniel, se la vedrà contro Mackenzie McDonald nella prima semifinale del 250 italiano. Lo statunitense, n°74 Atp, ha avuto la meglio sul qualificato italiano Francesco Passaro, lo spagnolo Roberto Bautista Agut e il qualificato cinese Zhizhen Zhang. Il confronto Berrettini-McDonald è al suo secondo atto, con il primo che si è imposto nell’unico precedente.

Il tennista originario di Roma, in questa stagione, ha come migliori piazzamenti le vittorie a Stoccarda (sconfiggendo in finale il britannico Andy Murray) e al Queen’s (contro il serbo Filip Krajinovic); ha poi perso in finale a Gstaad e raggiunto la semifinale all’Australian Open e i quarti di finale a Rio de Janeiro e all’US Open. Per quanto riguarda gli altri tornei maggiori è arrivato al quarto turno nel Masters 1000 di Indian Wells; non è andato, invece, oltre il secondo in quelli di Montréal e Cincinnati.

Il nativo di Piedmont (California), invece, ha nei quarti conquistati a Dubai, Seoul e Firenze i risultati più importanti del suo 2022; vanta anche il terzo turno centrato nel 1000 di Miami e all’Open di Francia e i secondi turni nello Slam australiano e nei Championships.

Berrettini-McDonald, Atp Napoli 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi sabato 22 ottobre, come secondo match sull’Arena, non prima delle 14.00 (al termine della prima semifinale di doppio e prima di Musetti-Kecmanovic).

Berrettini-McDonald: i precedenti

Auckland 2019 – Cemento – Primo turno – BERRETTINI b. McDonald 6-3 6-4