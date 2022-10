Fabio Fognini inizia il suo cammino nell’Atp Napoli 2022, protagonista assieme agli eventi di Anversa e Stoccolma in questa settimana. L’azzurro (n°64 Atp), dopo esser stato costretto al ritiro durante l’incontro d’esordio nell’Atp 250 di Gijon, se la vedrà contro Hugo Grenier nel primo turno del 250 italiano. Il francese, n°116, è reduce dalla sconfitta al secondo turno del Challenger di Saint-Tropez. Il confronto Fognini-Grenier è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Il tennista ligure, durante questa stagione, ha raggiunto la semifinale a Rio de Janeiro e a Belgrado come migliori piazzamenti; annovera anche i quarti di finale conquistati a Buenos Aires. Per quanto riguarda i tornei maggiori non è andato oltre il primo turno all’Australian Open, a Wimbledon e nei 1000 di Madrid e Montréal; ha anche centrato il secondo turno in quelli di Indian Wells, Montecarlo, Roma e Cincinnati (oltre al Roland Garros e all’US Open) e il terzo turno in quel di Miami.

Il nativo di Montbrison, invece, ha nei successi ottenuti nei Challenger di Segovia e Cassis (battendo in finale il connazionale Constant Lestienne e l’australiano James Duckworth) i migliori risultati di questo suo 2022; vanta anche i quarti di finale ottenuti in quelli di Bendigo, Aix-en-Provence, Troisdorf, Lione e Porto.

Fognini-Grenier, Atp Napoli 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi martedì 18 ottobre, come quinto match sull’Arena a partire dalle 10.00 (al termine di Fucsovics-Zhang).

Fognini-Grenier: i precedenti

Confronto inedito