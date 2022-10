Luca Nardi inizia il suo cammino nell’Atp Napoli 2022, protagonista assieme agli eventi di Anversa e Stoccolma in questa settimana. L’azzurro (n°130 Atp), dopo esser entrato nel tabellone principale grazie a una wild card, se la vedrà contro Corentin Moutet nel primo turno del 250 italiano. Il francese, n°65 Atp, è reduce dalla sconfita al secondo turno dell’Atp 250 di Firenze. Il confronto Nardi-Moutet è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Il tennista originario di Pesaro, in questa stagione, ha i titoli vinti nei Challenger di Forlì e Maiorca come suoi migliori piazzamenti. Per quanto riguarda gli altri tornei ha raggiunto la finale, sempre a livello Challenger, a Lugano, la semifinale a Barletta e i quarti a Spalato; a livello di circuito maggiore riesce a raggiungere il secondo turno ad Astana.

Il nativo di Parigi, invece, ha nei titoli conquistati nei Challenger di Lione (battendo l’argentino Pedro Cachin nell’ultimo atto) e Szczecin (contro l’austriaco Dennis Novak) i suoi risultati più importanti del 2022; oltre ciò vanta le semifinali centrate nel Challenger di Salisburgo e nell’Atp Adelaide 2 e il quarto turno all’US Open.

Nardi-Moutet, Atp Napoli 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi martedì 18 ottobre, come sesto match sull’Arena, non prima delle 19.00 (al termine di Cobolli-Kecmanovic).

Nardi-Moutet: i precedenti

Confronto inedito