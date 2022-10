La finale dell’Atp Gijon 2022, protagonista assieme all’evento di Firenze in questa settimana, sarà Rublev-Korda. Il russo (testa di serie n°1), dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto il bielorusso Ilya Ivashka, lo statunitense Tommy Paul e l’austriaco Dominic Thiem, se la vedrà contro Sebastian Korda nell’atto conclusivo del 250 iberico. Lo statunitense, n°47, ha avuto la meglio sugli spagnoli Jaume Munar e Roberto Bautista Agut, il britannico Andy Murray e il francese Arthur Rinderknech. Il confronto tra Andrey Rublev e Korda è al suo secondo atto, con il primo che si è imposto nell’unico precedente.

Il tennista originario di Mosca, durante questa stagione, ha vinto tre titoli: a Marsiglia, Dubai e Belgrado (quest’ultimo battendo in finale il serbo Novak Djokovic); inoltre ha ottenuto la semifinale nel Masters 1000 di Indian Wells, a Båstad, Washington e Astana. Per quanto riguarda i tornei maggiori ha raggiunto il terzo turno all’Australian Open e nei Masters 1000 di Montecarlo e Cincinnati, i quarti in quello di Madrid, al Roland Garros e all’US Open, il secondo turno in quelli di Miami, Roma e Montréal.

Il nativo di Bradenton, invece, ha nella semifinale conquistata a Estoril il miglior risultato di questo suo 2022; vanta anche i quarti ottenuti a Delray Beach, Washington e Metz, oltre al terzo turno nello Slam australiano, all’Open di Francia e nei 1000 di Miami, Montecarlo e Cincinnati. Per Rublev si tratta della diciassettesima finale a livello Atp (undici successi e cinque sconfitte); Korda, invece, è alla sua terza (una vinta e una persa).

Rublev-Korda, Atp Gijon 2022: dove vedere e orario della finale

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi domenica 16 ottobre, come secondo match sulla Pista Central, non prima delle 13.30 (al termine della finale di doppio).

Rublev-Korda: i precedenti

Miami 2021 – Cemento – Quarti di finale – RUBLEV b. Korda 7-5 7-6(7)