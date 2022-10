Jannik Sinner inizia il suo cammino nell’Atp Vienna 2022, protagonista assieme all’evento di Basilea in questa settimana. L’azzurro (testa di serie n°6), dopo aver esser stato costretto al ritiro durante la semifinale dell’Atp 250 Sofia, se la vedrà contro Cristian Garin nel primo turno del 500 austriaco. Il cileno, n°86 Atp, è reduce dalla sconfitta al secondo turno dell’Atp 250 Stoccolma. Il confronto Sinner-Garin è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Il tennista altoatesino, in questa stagione, ha vinto a Umago (battendo in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz) e ciò rappresenta il suo miglior piazzamento. Per quanto riguarda i tornei maggiori ha raggiunto i quarti di finale all’Australian Open, a Wimbledon, all’US Open e nei Masters 1000 di Miami, Montecarlo e Roma; vanta anche un quarto turno nel 1000 di Indian Wells e al Roland Garros e il terzo in quelli di Madrid, Montréal e Cincinnati.

Il nativo di Santiago del Cile, invece, ha nella semifinale centrata a Houston e i quarti nel 1000 di Roma e nei Championships i risultati più importanti di questo suo 2022; oltre a ciò vanta il terzo turno sia nello Slam australiano che all’Open di Francia.

Sinner-Garin, Atp Vienna 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Inoltre c’è la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi mercoledì 26 ottobre, come secondo match sul Center Court, non prima delle 14.00 (al termine di un doppio).

Sinner-Garin: i precedenti

Confronto inedito