Jannik Sinner prosegue il suo cammino nell’Atp Vienna 2022, protagonista assieme all’evento di Basilea in questa settimana. L’azzurro (testa di serie n°6), dopo aver sconfitto il cileno Cristian Garin e l’argentino Francisco Cerundolo, se la vedrà contro Daniil Medvedev nei quarti di finale del 500 austriaco. Il russo, n°1 del seeding, ha avuto la meglio sul georgiano Nikoloz Basilashvili e l’austriaco Dominic Thiem. Il confronto Sinner-Medvedev è al suo quarto atto, con il secondo che si è imposto in tutti e tre i precedenti.

Il tennista altoatesino, in questa stagione, ha vinto a Umago (battendo in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz) e ciò rappresenta il suo miglior piazzamento. Per quanto riguarda i tornei maggiori ha raggiunto i quarti di finale all’Australian Open, a Wimbledon, all’US Open e nei Masters 1000 di Miami, Montecarlo e Roma; vanta anche un quarto turno nel 1000 di Indian Wells e al Roland Garros e il terzo in quelli di Madrid, Montréal e Cincinnati.

Il nativo di Mosca, invece, ha nel torneo conquistato a Los Cabos (battendo il britannico Cameron Norrie nell’ultimo atto) il risultato più importante di questo suo 2022; ha ottenuto anche la finale all’Australian Open, a ‘s-Hertogenbosch e ad Halle e le semifinali nel 1000 di Cincinnati e ad Astana.

Sinner-Medvedev, Atp Vienna 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Inoltre c’è la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi venerdì 28 ottobre, come secondo match sul Center Court a partire dalle 14.00 (al termine di Dimitrov-Giron).

Sinner-Medvedev: i precedenti

Atp Finals Torino 2021 – Cemento indoor – Round Robin – MEDVEDEV b. Sinner 6-0 6-7(5) 7-6(8)

Marsiglia 2021 – Cemento indoor – Quarti di finale – MEDVEDEV b. Sinner 6-2 6-4

Marsiglia 2020 – Cemento indoor – Secondo turno – MEDVEDEV b. Sinner 1-6 6-1 6-2