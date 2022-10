La finale dell’Atp Stoccolma 2022, protagonista assieme agli eventi di Anversa e Napoli in questa settimana, sarà Tsitsipas-Rune. Il greco (testa di serie n°1 e wild card), dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto lo statunitense Maxime Cressy, lo svedese Mikael Ymer e il finlandese Emil Ruusuvuori, se la vedrà contro Holger Rune nell’atto conclusivo del 250 svedese. Il danese, n°7 del seeding, ha avuto la meglio sul brasiliano Thiago Monteiro, il cileno Cristian Garin, il britannico Cameron Norrie e l’australiano Alex De Minaur. Il confronto tra Stefanos Tsitsipas e Rune è al suo secondo atto, con lo scandinavo che si è imposto nell’unico precedente.

Il tennista originario di Atene, in questa stagione, ha nei titoli conquistati nel Masters 1000 di Montecarlo e a Maiorca i migliori piazzamenti. Ha poi raggiunto la finale nei 1000 di Roma e Cincinnati, a Rotterdam e Astana; inoltre è arrivato in semifinale all’Australian Open, ad Acapulco e nel 1000 di Madrid. Per quanto riguarda gli altri tornei maggiori è arrivato al terzo turno nel 1000 di Indian Wells e a Wimbledon e al quarto in quello di Miami e al Roland Garros.

Il nativo di Gentofte, invece, ha nelle vittorie al Challenger di Sanremo e a Monaco di Baviera i suoi risultati più importanti del 2022; oltre a ciò vanta la finale persa a Sofia, la semifinale centrata a Lione, i quarti all’Open di Francia e il terzo turno nello Slam statunitense. Per Tsitsipas si tratta della ventiquattresima finale a livello Atp (nove successi e ben quattordici sconfitte); Rune, invece, è alla sua terza (una vinta e una persa).

Tsitsipas-Rune, Atp Stoccolma 2022: dove vedere e orario della finale

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi domenica 23 ottobre, come secondo match sul Centre Court, non prima delle 15.30 (al termine della finale di doppio).

Tsitsipas-Rune: i precedenti

Roland Garros 2022 – Terra battuta – Quarto turno – RUNE b. Tsitsipas 7-5 3-6 6-3 6-4