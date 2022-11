Novak Djokovic continua il suo percorso nell’Atp Parigi Bercy, ottavo e ultimo Masters 1000 del 2022. Il serbo (testa di serie n°6), dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto lo statunitense Maxime Cressy, il russo Karen Khachanov e l’italiano Lorenzo Musetti, se la vedrà contro Stefanos Tsitsipas nella seconda semifinale del torneo francese. Il greco, n°5 del seeding, ha avuto la meglio sul britannico Daniel Evans, il qualificato transalpino Corentin Moutet e lo statunitense Tommy Paul (dopo il bye al primo turno). Il confronto Djokovic-Tsitsipas è al suo undicesimo atto, con il primo che è in vantaggio per 8-2 nei precedenti.

Il nativo di Belgrado, durante questa stagione, ha ottenuto il titolo nel Masters 1000 di Roma, a Wimbledon, a Tel Aviv e ad Astana; questi due rappresentano i suoi migliori piazzamenti. Negli altri tornei ha raggiunto la semifinale nel 1000 di Madrid e la finale nella capitale serba. Oltre a ciò vanta i quarti di finale a Dubai e al Roland Garros e un secondo turno nel 1000 di Montecarlo.

Il nativo di Atene, invece, ha nei titoli conquistati nel Masters 1000 di Montecarlo e a Maiorca i suoi risultati più importanti del 2022; oltre ciò vanta le finali perse a Roma, Cincinnati, Rotterdam, Astana e Stoccolma. Inoltre ha centrato le semifinali nello Slam australiano, nel 1000 di Madrid e ad Acapulco.

Djokovic-Tsitsipas, Atp Parigi Bercy 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi sabato 5 novembre, come terzo match sul Court Central, non prima delle 16.30 (al termine di Auger Aliassime-Rune).

Djokovic-Tsitsipas: i precedenti

Astana 2022 – Cemento indoor – Finale – DJOKOVIC b. Tsitsipas 6-3 6-4

Roma 2022 – Terra battuta – Finale – DJOKOVIC b. Tsitsipas 6-0 7-6(5)

Roland Garros 2021 – Terra battuta – Finale – DJOKOVIC b. Tsitsipas 6-7(6) 2-6 6-3 6-2 6-4

Roma 2021 – Terra battuta – Quarti di finale – DJOKOVIC b. Tsitsipas 4-6 7-5 7-5

Roland Garros 2020 – Terra battuta – Semifinale – DJOKOVIC b. Tsitsipas 6-3 6-2 5-7 4-6 6-1

Dubai 2020 – Cemento – Finale – DJOKOVIC b. Tsitsipas 6-3 6-4

Parigi Bercy 2019 – Cemento indoor – Quarti di finale – DJOKOVIC b. Tsitsipas 6-1 6-2

Shanghai 2019 – Cemento – Quarti di finale – TSITSIPAS b. Djokovic 3-6 7-5 6-3

Madrid 2019 – Terra battuta – Finale – DJOKOVIC b. Tsitsipas 6-3 6-4

Toronto 2018 – Cemento – Terzo turno – TSITSIPAS b. Djokovic 6-3 6-7(5) 6-3