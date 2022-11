Rafael Nadal conclude il suo percorso nelle Atp Finals Torino, ultimo evento del 2022 e a cui partecipano i primi otto classificati. Lo spagnolo (testa di serie n°1), dopo aver perso con lo statunitense Taylor Fritz e il canadese Félix Auger Aliassime (decretando la sua eliminazione dal torneo), se la vedrà contro Casper Ruud nella terza e ultima giornata del Gruppo Verde. Il norvegese, n°3 del seeding, è già qualificato alla semifinale come primo del girone (avendo vinto i due match precedenti). Il confronto Nadal-Ruud è al suo secondo atto, con il primo che si è imposto nell’unico precedente.

Il tennista di Manacor, in questa stagione, ha vinto l’Australian Open, il Roland Garros e gli Atp di Melbourne e Acapulco (essi risultano i suoi migliori piazzamenti). Per quanto riguarda gli altri tornei maggiori è arrivato in finale nel Masters 1000 di Indian Wells e in semifinale a Wimbledon. Oltre a ciò ha raggiunto i quarti di finale nel 1000 di Madrid, il quarto turno all’US Open, il terzo nel 1000 di Roma e il secondo in quello di Cincinnati.

Il nativo di Oslo, invece, ha nei titoli conquistati a Buenos Aires, Ginevra e Gstaad i risultati più importanti del suo 2022; oltre a ciò vanta le finali centrate all’Open di Francia, nello Slam statunitense e a Miami e la semifinale a Roma e Montréal.

Nadal-Ruud, Atp Finals Torino 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi giovedì 17 novembre, come secondo match sul Centre Court, non prima delle 14.00 (al termine del primo incontro di doppio nel Gruppo Rosso).

Nadal-Ruud: i precedenti

Roland Garros 2022 – Terra battuta – Finale – NADAL b. Ruud 6-3 6-3 6-0