Novak Djokovic inizia il suo cammino all’Australian Open, primo Slam del 2023. Il serbo (testa di serie n°4), dopo aver vinto l’Atp Adelaide (battendo in finale lo statunitense Sebastian Korda), se la vedrà contro Roberto Carballes Baena nel primo turno del Major australiano. Lo spagnolo, n°75 Atp, è reduce dalla sconfitta al secondo turno dell’Atp Pune. Il confronto Djokovic-Carballes Baena è al suo secondo atto, con il primo che si è imposto nell’unico precedente.

Il tennista di Belgrado, durante la scorsa stagione, ha ottenuto il titolo nel Masters 1000 di Roma, a Wimbledon, a Tel Aviv, Astana e alle Atp Finals di Torino; questi ultimi rappresentano i suoi migliori piazzamenti. Negli altri tornei ha raggiunto la semifinale nel 1000 di Madrid e le finali nella capitale serba e nel 1000 di Parigi Bercy. Oltre a ciò vanta i quarti di finale a Dubai e al Roland Garros e un secondo turno nel 1000 di Montecarlo.

Il nativo di Tenerife, invece, ha nei titoli conquistati nei Challenger di Tunisi e Siviglia e la finale persa in quelli di Amersfoort e Gran Canaria i risultati più importanti del suo 2022; vanta anche la semifinale raggiunta nel Challenger di Madrid, mentre a livello Atp spiccano i quarti centrati a Marrakech e Firenze.

Djokovic-Carballes, Australian Open 2023: dove vedere e orario

L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di live streaming, come Discovery+, eurosport.com, DAZN, Sky Go e NOW TV. E’ in programma oggi martedì 17 gennaio, come quinto match sulla Rod Laver Arena e secondo a partire dalle 09.00 italiane (19.00 locali, al termine di Zidansek-Jabeur).

Djokovic-Carballes Baena: i precedenti

US Open 2019 – Cemento – Primo turno – DJOKOVIC b. Carballes 6-4 6-1 6-4