Dove vedere Atp Adelaide 1 2023, streaming gratis e diretta tv Supertennis o Sky Sport?

Da oggi fino a domenica 8 gennaio sarà in programma il primo torneo Atp stagionale, ovvero quello di Adelaide 1 (cemento, outdoor) che vedrà al via 32 giocatori dove a guidare il seeding sarà Djokovic, seguito da tre “Top Ten“: Auger-Aliassime, Medvedev e Rublev, mentre per i colori italiani presenti Sinner e Sonego. Tra gli outsiders più pericolosi ci saranno Gasquet, Murray e Bautista Agut.

Nella scorsa stagione a trionfare fu l’australiano Kokkinakis che in finale ebbe la meglio sul francese Rinderkneck con il punteggio di 6(6)-7, 7-6(5), 6-3. Il montepremi complessivo sarà di 642.735 dollari, di cui 94.560 andranno al vincitore del torneo con annessi 250 punti per il ranking Atp.

Dove vedere Atp Adelaide 1 in tv e streaming

Il torneo si potrà seguire sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch.205). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Il torneo sarà visibile in diretta e in chiaro anche sul canale Supertennis, presente sul bouquet Sky sul canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al canale 64. Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire tutto il torneo in diretta streaming (gratuito), cliccando il sito www.supertennis.tv, oppure tramite la piattaforma Supertennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).

PROGRAMMA ATP ADELAIDE 1

Domenica 1 gennaio: Primo Turno

Lunedì 2 gennaio: Primo Turno

Martedì 3 gennaio: Primo e Secondo Turno

Mercoledì 4 gennaio: Secondo Turno

Giovedì 5 gennaio: Secondo Turno

Venerdì 6 gennaio: Quarti di finale

Sabato 7 gennaio: Semifinali

Domenica 8 gennaio: Finale

Atp Adelaide 1, il tabellone completo

(1) Djokovic vs Lestienne

(WC) Thompson vs Halys

Ymer vs Q

Q vs (7) Shapovalov

(3) Medvedev vs Sonego

Kecmanovic vs (WC) O’Connell

Q vs Draper

Cachin vs (8) Khachanov

(6) Sinner vs (PR) Edmund

(WC) Kokkinakis vs Cressy

Murray vs Korda

Bautista Agut vs (4) Rublev

(5) Rune vs Nishioka

McDonald vs Galan

Giron vs Gasquet

Q vs (2) Auger-Aliassime