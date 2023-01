Dove vedere Sonego-Hurkacz: streaming gratis, orario e diretta tv Australian Open

Mercoledì 18 gennaio con orario e campo ancora da definire, si disputerà il match Sonego-Hurkacz, valevole per il secondo turno degli Australian Open, primo Slam stagionale.

All’esordio il tennista azzurro ha battuto il portoghese Nuno Borges in quattro set, mentre il polacco (numero 10 del seeding) ha avuto la meglio sullo spagnolo Martinez in tre set. Sono quattro i precedenti tra i due contendenti, con il torinese avanti per 3-1: nell’ultima sfida giocata la scorsa stagione Sonego si impose nella semifinale del torneo Atp di Metz.

Chi avrà la meglio, nel terzo turno in programma venerdì 20, sfiderà il vincente dell’altro incontro che vedrà opposti il giapponese Daniel e il canadese Shapovalov.

Dove vedere Sonego-Hurkacz in tv e streaming

Il match tra Sonego-Hurkacz sarà visibile su Eurosport 2 (canale 211 del decoder) e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati. In streaming oltre a DAZN, la sfida di primo turno si potrà vedere anche su Discovery+, Eurosport Player, Sky Go e Tim Vision.

