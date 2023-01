Lorenzo Musetti inizia il suo cammino all’Australian Open, primo Slam del 2023. L’azzurro (testa di serie n°17), dopo aver perso in finale alla United Cup contro gli Stati Uniti d’America (ritirandosi nel match con Frances Tiafoe), se la vedrà contro Lloyd Harris nel primo turno del Major australiano. Il sudafricano, n°212 Atp, ha avuto accesso al main draw grazie al ranking protetto. Il confronto Musetti-Harris è un inedito a livello di circuito maggiore, essendoci stato solo un precedente a livello Challenger e proprio l’azzurro si è imposto.

Il tennista originario di Carrara, nella scorsa stagione, ha avuto come migliori piazzamenti le vittorie ottenute ad Amburgo, Napoli e al Challenger di Forlì 6; oltre ciò ha raggiunto le semifinali a Sofia e Firenze e i quarti a Pune, Rotterdam, Marrakech e nel Masters 1000 di Parigi Bercy. Per quanto riguarda i tornei maggiori, ha perso al primo turno dello Slam australiano, al Roland Garros, a Wimbledon e nei 1000 di Miami e Cincinnati; inoltre ha centrato il secondo in quello di Indian Wells il terzo in quelli di Montecarlo e Madrid, oltre che all’US Open. Ha infine preso parte alle Next Gen Atp Finals di Milano, non superando il Round Robin (o fase a gironi).

Il nativo di Città del Capo, invece, ha cominciato nei Challenger di Nonthaburi e Nonthaburi 2: nel primo si è fermato in semifinale, nel secondo ha perso in finale contro il francese Arthur Cazaux. Lo scorso anno ha giocato solamente sino all’Open di Francia (fine maggio-inizio giugno) e poi ha saltato il resto della stagione per un’operazione al polso destro.

Musetti-Harris, Australian Open 2023: dove vedere e orario

L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di live streaming, come Discovery+, eurosport.com, DAZN, Sky Go e NOW TV. E’ in programma oggi lunedì 16 gennaio, come quarto match sul Court 14, non prima delle 06.00 italiane (16.00 locali, al termine di Zhu-Marino).

Musetti-Harris: i precedenti

Challenger Forlì 2020 – Terra battuta – Semifinale – MUSETTI b. Harris 4-6 6-0 4-1 rit.