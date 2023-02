Coppa Davis 2023 risultati preliminari, sono 12 le nazionali che si uniranno alle quattro qualificate di diritto per la fase a gironi, l’Italia rientra tra questi.

Terminano i preliminari di Davis Cup, 12 nazionali si uniscono alla Finals del 2023: scopriamo insieme i nomi.

Coppa Davis risultati preliminari: le 12 nazionali

Le 12 nazionali che si uniranno alla Finals del 2023 sono: Repubblica Ceca, Cile, Croazia, Finlandia, Olanda e Corea del Sud hanno raggiunto le sei vincitrici delle sfide preliminari completate sabato, ovvero Stati Uniti, Serbia, Svezia, Francia, Svizzera e Gran Bretagna. Queste squadre si uniranno a Canada, Australia, Italia e Spagna, qualificate di diritto alla fase a gironi.

Le sedici nazionali verranno divise in quattro gruppi da quattro, ogni match con la sede appropriata, nel nostro caso Bologna per l’Italia.

I risultati

La Corea del Sud si candida nuovamente e risulta di essere una delle sorprese della competizione, sotto per 0-2 contro il Belgio, riesce a ribaltare la situazione con un prezioso 3-2, grazie alle vittorie nel doppio, di Kwon e di Chang Hong. Out l’Argentina contro la Finlandia. Il Cile ha battuto il Kazakistan. Tutto facile per la Croazia contro l’Austria di Dominic Thiem, en plein dell’Olanda di Wesley Koolhof e Matwe Middelkoop, che supera la Slovacchia.

Gli incontri in programma

Gli incontri avranno giornate ben definite, il programma prevede l’inizio dal 12 al 17 settembre, da cui ne usciranno le migliori due. Successivamente, dal 21 al 26 novembre andrà in scena la fase finale dai quarti alla sfida per il titolo, in sede unica.

Ricordiamo che, invece, dal 6 al 12 febbraio al “Park&Suites” Arena di Pérols (cemento indoor), sarà in programma il torneo Atp 250 di Montpellier. Inoltre, da lunedì 16 a domenica 29 gennaio al “Melbourne Park” si disputeranno gli Australian Open, primo Slam stagionale e giunti all’edizione numero 111.