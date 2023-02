Jannik Sinner inizia il suo cammino nell’Atp Marsiglia 2023, protagonista assieme agli eventi di Doha e Rio de Janeiro in questa settimana tennistica. L’azzurro (testa di serie n°2), dopo aver ricevuto un bye all’esordio, se la vedrà contro Arthur Fils nel secondo turno del 250 francese. Il transalpino, n°118 Atp, ha avuto la meglio sul russo Roman Safiullin. Il confronto Sinner-Fils è al suo secondo atto, con il primo che si è imposto nell’unico precedente.

Il tennista altoatesino, in questa stagione, ha vinto il recente Atp di Montpellier (battendo in finale lo statunitense Maxime Cressy); inoltre è arrivato in finale a Rotterdam (perdendo contro il russo Daniil Medvedev), ai quarti ad Adelaide e al quarto turno dell’Australian Open. Il francese, invece, ha vinto il Challenger di Oeiras 2 (battendo il belga Joris De Loore nell’atto conclusivo), ha raggiunto la finale in quello di Quimper (arrendendosi al connazionale Gregoire Barrère) e la semifinale a Montpellier.

Sinner-Fils, Atp Marsiglia 2023: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre c’è la possibilità di seguirlo in live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) o tramite le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma giovedì 23 febbraio, con orario ancora da definire.

Sinner-Fils: i precedenti

Montpellier 2023 – Cemento indoor – Semifinale – SINNER b. Fils 7-5 6-2