Jannik Sinner continua il suo percorso nell’Atp Rotterdam 2023, protagonista assieme agli eventi di Buenos Aires e Delray Beach in questa settimana tennistica. L’azzurro (n°14 Atp), dopo aver sconfitto il francese Benjamin Bonzi, se la vedrà contro Stefanos Tsitsipas nel secondo turno del 500 olandese. Il greco, testa di serie n°1, ha avuto la meglio sul finlandese Emil Ruusuvuori. Il confronto Sinner-Tsitsipas è al suo settimo atto, con il secondo che è in vantaggio per 5-1 nei precedenti.

Il tennista altoatesino, in questa stagione, ha vinto il recente Atp di Montpellier (battendo in finale lo statunitense Maxime Cressy); inoltre è arrivato sino ai quarti ad Adelaide e al quarto turno dell’Australian Open. Il nativo di Atene, invece, ha raggiunto la semifinale alla United Cup e la finale nel Major australiano (dove si è arreso al serbo Novak Djokovic).

Sinner-Tsitsipas, Atp Rotterdam 2023: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Inoltre c’è la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi giovedì 16 febbraio, come quinto match sul Centre Court, non prima delle 19.30 (al termine del quarto di finale di doppio).

Sinner-Tsitsipas: i precedenti

Australian Open 2023 – Cemento – Quarto turno – TSITSIPAS b. Sinner 6-4 6-4 3-6 4-6 6-3

Roma 2022 – Terra battuta – Quarti di finale – TSITSIPAS b. Sinner 7-6(5) 6-2

Australian Open 2022 – Cemento – Quarti di finale – TSITSIPAS b. Sinner 6-3 6-4 6-2

Barcellona 2021 – Terra battuta – Semifinale – TSITSIPAS b. Sinner 6-3 6-3

Roma 2020 – Terra battuta – Secondo turno – SINNER b. Tsitsipas 6-1 6-7(9) 6-2

Roma 2019 – Terra battuta – Secondo turno – TSITSIPAS b. Sinner 6-3 6-2