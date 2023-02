Lorenzo Sonego inizia il suo cammino nell’Atp Montpellier 2023, protagonista assieme agli eventi di Cordoba e Dallas in questa settimana. L’azzurro (n°56 Atp), dopo aver disputato l’Australian Open, se la vedrà contro Benjamin Bonzi nel primo incontro del 250 francese. Il transalpino, n°8 del seeding, è anch’egli reduce dal Major australiano. Il confronto Sonego-Bonzi è al suo secondo atto, con il francese che si è imposto nell’unico precedente.

Il tennista di Torino, in questa stagione, ha fino ad ora partecipato a due tornei: sia nell’Atp Adelaide 2 che all’Australian Open ha centrato il secondo turno. Il nativo di Nimes, invece, ha giocati tre: ha raggiunto la finale a Pune (perdendo contro l’olandese Tallon Griekspoor), il primo turno nell’Atp Adelaide e il sopracitato terzo nel Major australiano.

Sonego-Bonzi, Atp Montpellier 2023: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Inoltre c’è la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi martedì 7 febbraio, come quarto match sul Court Patrice Dominguez, non prima delle 19.00 (al termine di Huesler-Van Assche).

Sonego-Bonzi: i precedenti

Indian Wells 2022 – Cemento – Secondo turno – BONZI b. Sonego 6-3 6-4