ATP Roma, scopriamo insieme il programma di oggi su Sky Sport riguardo le attesissime Internazionali di Roma. Nella parte bassa del tabellone possiamo notare tre italiani in scena per il terzo turno. Siamo giunti al sesto giorno di gara agli Internazionali d’Italia di Roma: come primo giocatore troveremo Marco Cecchinato (impegnato alle 11 sulla Grand Stand) con Hanfmann, in seguito Lorenzo Musetti con il confronto con il n.12 del seeding Frances, Tiafoe. In serata potremo seguire Sonego-Tsitsipas sul Centrale. Tra i big attesi oggi ci sono soprattutto Alcaraz e Medvedev, rispettivamente opposti a Maroszan e Zapata Miralles.

ATP Roma programma di oggi: Sky Sport Uno (canale 201)

ore 11: Cecchinato-Hanfmann (Boschetto-Ljubicic)

seguono: Maroszan-Alcaraz (Boschetto-Ljubicic)

seguono: Zapata Miralles-Medvedev (Pero-Bertolucci)

seguono: Musetti-Tiafoe (Nicolodi-Golarsa)

ore 18.30: Studio Tennis

ore 19: Tsitsipas-Sonego (Pero-Bertolucci)

Sky Sport Tennis (canale 205)

ore 11: Coric-Carballes Baena (Lupi-Pescosolido)

seguono: Rublev-Davidovich Fokina (Lupi-Pescosolido)

seguono: Wolf-Zverev (Ciarravano)

seguono: Koolhof/Skupski-Bolelli/Fognini (Nicolodi-Golarsa)

segue: Studio Tennis

Musetti-Tiafoe oggi in tv all’ATP Roma: orario e dove vederla

La sfida tra Musetti e Tiafoe è una delle più attese degli Internazionali di Roma. La partita non inizierà prima delle ore 17 e si potrà seguire in diretta TV su Sky, su uno dei due canali dedicati Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 205). Diretta streaming su Sky Go per gli abbonati Sky, e su NOW.