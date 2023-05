Lorenzo Musetti comincia il suo percorso negli Internazionali d’Italia Roma 2023, quinto Atp Masters 1000 di questa stagione tennistica e terzo a svolgersi sulla terra battuta. L’azzurro (testa di serie n°18), dopo aver ricevuto un bye all’esordio, se la vedrà con il connazionale Matteo Arnaldi nel secondo turno del torneo italiano. Il ligure, n°99 Atp, è entrato nel tabellone principale tramite una wild card e ha avuto la meglio sull’argentino Diego Schwartzman. Il confronto Musetti-Arnaldi è un inedito a livello di circuito maggiore, mentre si sono affrontati in un Challenger: sul rosso di Barletta, nel 2019, Lorenzo si impose durante il secondo turno (6-2 6-0).

Musetti-Arnaldi, Atp Roma 2023: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming; quest’ultima opzione è disponibile tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi sabato 13 maggio, come quinto match sul Center Court, non prima delle ore 20.30 (al termine di Gauff-Bouzkova).

Musetti-Arnaldi: i precedenti

Confronto inedito

Il tennista di Carrara, in questa stagione, è arrivato in finale alla United Cup con l’Italia (perdendo contro gli USA). Ha poi perso al primo turno dell’Australian Open, a Rio de Janeiro e nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami; soltanto a Santiago del Cile è riuscito ad arrivare al secondo turno. Le cose cambiano nei tornei successivi, dato che sia a Marrakech che nel 1000 di Montecarlo raggiunge i quarti di finale. Arriva in semifinale a Barcellona, mentre nel 1000 di Madrid perde al secondo turno.

Il nativo di Sanremo, invece, ha vinto il Challenger di Tenerife 2 (sconfiggendo il connazionale Raul Brancaccio nell’atto conclusivo); oltre a ciò è arrivato al secondo turno in quello di Canberra e non ha superato il primo in quelli di Quimper e Manama. Arrivano in seguito tre sconfitte all’esordio: a Dubai e nei Challenger di Phoenix e Sanremo. Il secondo titolo stagionale lo conquista nel Challenger di Murcia, dove ha la meglio sul croato Borna Gojo in finale. A Barcellona centra il secondo turno, nel 1000 di Madrid il terzo.