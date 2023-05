Dove vedere Masters 1000 Roma 2023: streaming gratis e diretta tv Supertennis o Sky Sport?

Da mercoledì 10 a domenica 21 maggio si disputeranno gli Internazionali BNL d’Italia (Masters 1000 Roma) giunti all’edizione numero 80, dove per la prima volta al via ci saranno al via 96 giocatori con le prime trentadue teste di serie che cominceranno il loro percorso direttamente dal secondo turno grazie al Bye a loro disposizione.

Il serbo Djokovic (detentore del torneo) e lo spagnolo Alcaraz le prime due teste di serie, mentre Sinner e Musetti rispettivamente 8 e 18: insieme ai due azzurri presenti anche Sonego, Fognini, Cecchinato, Arnaldi, Nardi, Passaro e Zeppieri. Ricco il montepremi pari a 7 milioni e 705mila 780 euro, di cui € 1.105.265 al vincitore, con annessi 1000 punti per il ranking Atp.

Masters 1000 Roma, primo turno degli azzurri

[8] J. Sinner BYE – J.Munar vs Qualificato

[18] L. Musetti BYE – M. Arnaldi vs D. Schwartzman

L. Sonego vs J. Chardy

[WC] F. Fognini vs A. Murray

M. Cecchinato vs M. McDonald

[WC] M. Arnaldi vs D. Schwartzman

[WC] L. Nardi vs D. Goffin

[WC] F. Passaro vs A. Ramos-Vinolas

[WC] G. Zeppieri vs Qualificato

Dove vedere Masters 1000 Roma in tv e streaming

Il Masters 1000 di Roma si potrà seguire sui canali Sky Sport Uno (ch. 201 e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch.205). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento. Aggiornamenti live anche su Sky Sport 24 (canale 200), sull’app di Sky Sport e sul sito skysport.it con tanti contenuti: cronaca, liveblog, approfondimenti, risultati e highlights.

Le partite non avranno segreti grazie a una super-squadra tecnica con tante stelle del calibro di Ivan Ljubicic, il capitano di Coppa Davis Filippo Volandri, Paolo Lorenzi, oltre alla “prima firma” dei commentatori di Sky Sport, Paolo Bertolucci. I commenti dei match saranno arricchiti anche da Laura Golarsa, Stefano Pescosolido e Raffaella Reggi. Elena Pero e Luca Boschetto, invece, guideranno la squadra Sky dei telecronisti. Inoltre, ogni giorno alle 13, live dal Foro Italico, l’edizione di Sky Sport 24 “Il tennis è servito”.

Inoltre un match al giorno sarà trasmesso in chiaro e in diretta dai canali (Mediaset Italia 1 o Canale 20) e un secondo andrà in differita serale su SuperTennis, anche cliccando il sito www.supertennis.tv.

Masters 1000 Roma, programma di gioco

Mercoledì 10 maggio: 1°turno sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Giovedì 11 maggio: 1°turno sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Venerdì 12 maggio: 2°turno sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Sabato 13 maggio: 2°turno sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Domenica 14 maggio: 3°turno sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Lunedì 15 maggio: 3°turno sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Martedì 16 maggio: 4°turno sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Mercoledì 17 maggio: 2 Quarti sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Giovedì 18 maggio: 2 Quarti sessione diurna dalle 13:00; serale dalle 19:00

Sabato 20 Maggio: Semifinali dalle 13:00

Domenica 21 maggio: Finale dalle 13:00