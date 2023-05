Fabio Fognini affronterà Andy Murray nel primo turno degli Internazionali tennis Roma 2023. L’evento italiano è uno dei nove Atp Masters 1000, il quinto dall’inizio di questa stagione tennistica e il terzo che si svolge sulla terra battuta. L’azzurro, n°130 Atp, è entrato nel tabellone principale tramite una wild card ricevuta dagli organizzatori. Il suo avversario britannico, n°42, è reduce dalla vittoria nel Challenger di Aix-en-Provence. Il confronto Fognini-Murray è al suo nono atto, con i precedenti tra i due in perfetta parità: 4-4.

Fognini-Murray, Atp Roma 2023: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming; quest’ultima opzione è disponibile tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi mercoledì 10 maggio, come quarto match sul Center Court, non prima delle ore 19.00 (al termine di Tsurenko-Svitolina).

Fognini-Murray: i precedenti

Shanghai 2019 – Cemento – Secondo turno – FOGNINI b. Murray 7-6(4) 2-6 7-6(2)

Wimbledon 2017 – Erba – Terzo turno – MURRAY b. Fognini 6-2 4-6 6-1 7-5

Roma 2017 – Terra battuta – Secondo turno – FOGNINI b. Murray 6-2 6-4

Giochi Olimpici Rio de Janeiro 2016 – Cemento – Terzo turno – MURRAY b. Fognini 6-1 2-6 6-3

Valencia 2014 – Cemento indoor – Terzo turno – MURRAY b. Fognini 6-2 6-4

Coppa Davis 2014 – Terra battuta – Quarti di finale – FOGNINI b. Murray 6-3 6-3 6-4

Montecarlo 2009 – Terra battuta – Terzo turno – MURRAY b. Fognini 7-6(11) 6-4

Montréal 2007 – Cemento – Secondo turno – FOGNINI b. Murray 6-2 6-2

Il tennista ligure, in questa stagione, ha collezionato sei sconfitte al primo turno su sette tornei giocati: Auckland, Australian Open, Buenos Aires, Santiago del Cile e nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami. A Rio de Janeiro e a Estoril riesce ad approdare al secondo turno, ma nel secondo caso si infortuna alla caviglia e salta i tornei successivi.

Il nativo di Glasgow, invece, ha perso al primo turno ad Adelaide e al terzo nel Major australiano. Subito dopo centra la finale a Doha, dove è fermato dal russo Daniil Medvedev, mentre non va oltre il terzo turno nel 1000 di Indian Wells e a Miami perde al primo. Dopo altre due sconfitte all’esordio, nei 1000 di Montecarlo e Madrid, conquista il primo titolo stagionale nel Challenger di Aix-en-Provence (battendo lo statunitense Tommy Paul nell’atto conclusivo).