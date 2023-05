Lorenzo Musetti affronterà Alexander Shevchenko nel secondo turno del Roland Garros 2023. Il torneo di Parigi è uno dei quattro che compongono il Grande Slam, il secondo dall’inizio di questa stagione tennistica e l’unico a disputarsi sulla terra battuta. L’azzurro, testa di serie n°17, ha sconfitto all’esordio lo svedese Mikael Ymer. Il suo avversario russo, n°87 Atp, ha avuto la meglio sul tedesco Oscar Otte. Il confronto Musetti-Shevchenko è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Musetti-Shevchenko, Roland Garros 2023: dove vedere e orario

L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di live streaming, come Discovery+, eurosport.com, DAZN, Sky Go e NOW TV. E’ in programma oggi mercoledì 31 maggio, come quarto match sul Court 7, a partire dalle ore 11.00 (al termine di Griekspoor-Hurkacz).

Musetti-Shevchenko: i precedenti

Confronto inedito

Il tennista di Carrara, in questa stagione, è arrivato in finale alla United Cup con l’Italia (perdendo contro gli USA). Ha poi perso al primo turno dell’Australian Open, a Rio de Janeiro e nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami; soltanto a Santiago del Cile è riuscito ad arrivare al secondo turno. Le cose cambiano nei tornei successivi, dato che sia a Marrakech che nel 1000 di Montecarlo raggiunge i quarti di finale. Arriva in semifinale a Barcellona, mentre nel 1000 di Madrid perde al secondo turno e in quello di Roma al terzo.

Il nativo di Rostov sul Don, invece, ha perso al primo turno nel Challenger di Canberra e non si è qualificato per il Major australiano. Subito dopo conquista il primo titolo stagionale nel Challenger di Tenerife, prima di due sconfitte al primo turno in quelli di Ottignies-Louvain-la-Neuve e Tenerife 3. A Dubai perde nuovamente all’esordio, mentre nel Challenger di Phoenix centra la finale ma deve arrendersi al portoghese Nuno Borges. Dopo le sconfitte al secondo e primo turno nei Challenger di Sanremo e Barletta, ottiene il secondo successo del 2023 in quello di Madrid. Prosegue raggiungendo il secondo turno a Barcellona e nel 1000 di Roma e il terzo in quello di Madrid.