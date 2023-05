Jannik Sinner sfiderà Alexandre Muller nel primo turno del Roland Garros 2023. Il torneo di Parigi è uno dei quattro che compongono il Grande Slam, il secondo di questa stagione tennistica e l’unico a disputarsi sulla terra battuta. L’azzurro, testa di serie n°8, ha perso al quarto turno nel precedente Masters 1000 di Roma. Il suo avversario transalpino, n°100 Atp, è reduce dalla sconfitto nel primo turno dell’Atp 250 di Lione. Il confronto Sinner-Muller è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Sinner-Muller, Roland Garros 2023: dove vedere e orario

L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di live streaming, come Discovery+, eurosport.com, DAZN, Sky Go e NOW TV. E’ in programma oggi lunedì 29 maggio, come quarto match sul Court Philippe Chatrier, non prima delle ore 20.15 (al termine di Garcia-Wang).

Sinner-Muller: i precedenti

Confronto inedito

Il tennista altoatesino, in questa stagione, ha vinto l’Atp di Montpellier (battendo in finale lo statunitense Maxime Cressy); inoltre è arrivato in finale a Rotterdam (perdendo contro il russo Daniel Medvedev), ai quarti di finale ad Adelaide e al quarto turno dell’Australian Open. A Marsiglia è stato costretto al ritiro prima del secondo turno, mentre nel Masters 1000 di Indian Wells si è spinto sino in semifinale. In quello di Miami riesce a centrare la finale (sconfitto nuovamente da Medvedev) e in quello di Montecarlo si ferma in semifinale. A Barcellona si ritira prima di disputare il suo match dei quarti, mentre nel 1000 di Roma si ferma al quarto turno.

Il nativo di Poissy, invece, ha ottenuto il secondo turno nel Challenger di Canberra prima di mancare la qualificazione al Major australiano. Arrivano poi la sconfitta all’esordio in quello di Quimper e i quarti a Koblenz. Si ferma al secondo turno nel Challenger di Manama, per poi centrare i quarti di finale nell’Atp Doha. Raggiunge la finale nel Challenger di Waco (perdendo contro lo statunitense Aleksandar Kovacevic) e i quarti in quello di Sanremo. A Marrakech centra la sua prima finale Atp ma si arrende contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Nei tornei successivi non va oltre il secondo turno nel Challenger di Oeiras 3 e nel 1000 di Roma, mentre perde al primo nel Challenger di Aix-en-Provence e a Lione.