Lorenzo Sonego continua il suo percorso al Roland Garros 2023, secondo torneo del Grande Slam di questa stagione tennistica e ha luogo sulla terra battuta di Parigi. L’azzurro (n°48 Atp), dopo aver sconfitto lo statunitense Ben Shelton, se la vedrà con Ugo Humbert nel secondo turno del Major francese. Il transalpino, n°40, ha avuto la meglio sul connazionale Adrian Mannarino. Il confronto Sonego-Humbert è al suo terzo atto, con i precedenti tra i due in perfetta parità: 1-1.

Sonego-Humbert, Roland Garros 2023: dove vedere e orario

L’incontro è trasmesso in diretta esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di live streaming, come Discovery+, eurosport.com, DAZN, Sky Go e NOW TV. E’ in programma oggi mercoledì 31 maggio, come secondo match sul Court 14 a partire dalle ore 11.00 (al termine di Ostapenko-Stearns).

Sonego-Humbert: i precedenti

Montecarlo 2023 – Terra battuta – Primo turno – SONEGO b. Humbert 3-6 7-5 7-5

Toronto 2021 – Cemento – Primo turno – HUMBERT b. Sonego 6-3 6-4

Il tennista di Torino, in questa stagione, ha come miglior risultato i quarti di finale raggiunti a Montpellier e Dubai. Inoltre ha centrato il secondo turno sia nell’Atp Adelaide 2 che all’Australian Open; subito dopo non è andato oltre il primo a Rotterdam, Doha e nel Masters 1000 di Indian Wells. Sale di colpi nel 1000 di Miami, dove centra il quarto turno, mentre in quello di Montecarlo e a Monaco di Baviera non va oltre il secondo. Nel 1000 di Madrid si arrende all’esordio e in quello di Roma si ferma al terzo turno.

Il nativo di Metz, invece, ha perso al primo turno ad Auckland e ha raggiunto il terzo turno nel Major australiano; non va oltre il primo turno anche nel Challenger di Ottignies-Louvain-la-Neuve ed è costretto al ritiro durante l’Atp Montpellier (sempre nel match d’esordio). Rientra nel Challenger di Pau e centra la finale (perdendo contro il connazionale Luca Van Assche), mentre nei 1000 di Indian Wells e Miami arrivano un terzo ed un secondo turno. Dopo tre sconfitte al primo turno (a Monaco di Baviera e nei due 1000 di Montecarlo e Madrid), conquista il primo titolo del 2023 al Challenger di Cagliari. Perde all’esordio anche nel 1000 di Roma, prima di far suo un altro Challenger a Bordeaux.