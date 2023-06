Lorenzo Musetti continua il suo percorso nell’Atp Stoccarda 2023, protagonista assieme all’evento di ‘s-Hertogenbosch in questa settimana tennistica sui campi in erba. L’azzurro (testa di serie n°6), dopo aver sconfitto il qualificato croato Borna Gojo, se la vedrà con Gregoire Barrere nel secondo turno del 250 tedesco. Il francese, n°58 Atp, ha avuto la meglio sulla wild card tedesca Oscar Otte. Il confronto Musetti-Barrere è un inedito, non essendoci alcun precedente tra i due.

Musetti-Barrere, Atp Stoccarda 2023: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e SuperTennis (in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e su Sky al n°212). Inoltre c’è la possibilità di seguirlo anche in live streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, il sito ufficiale di SuperTennis (supertennis.tv) e le piattaforme SuperTenniX e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi mercoledì 14 giugno, come terzo match sul Center Court, non prima delle ore 15.00 (al termine di Hurkacz-Watanuki).

Musetti-Barrere: i precedenti

Confronto inedito

Il tennista di Carrara, in questa stagione, è arrivato in finale alla United Cup con l’Italia (perdendo contro gli USA). Ha poi perso al primo turno dell’Australian Open, a Rio de Janeiro e nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami; soltanto a Santiago del Cile è riuscito ad arrivare al secondo turno. Le cose cambiano nei tornei successivi, dato che sia a Marrakech che nel 1000 di Montecarlo raggiunge i quarti di finale. Arriva in semifinale a Barcellona, mentre nel 1000 di Madrid perde al secondo turno e in quello di Roma al terzo. Al Roland Garros pareggia il suo miglior risultato, centrando il quarto turno.

Il nativo di di Charenton-Le-Pont, invece, ha perso al secondo turno ad Auckland e all’esordio nel Major australiano. Subito dopo arriva il primo titolo del 2023, al Challenger di Quimper (battendo in finale il connazionale Arthur Fils). A Montpellier centra i quarti, mentre a Rotterdam e Marsiglia non va oltre il secondo turno. Seguono due sconfitte all’esordio nel 1000 di Indian Wells e nel Challenger di Phoenix, prima del terzo turno raggiunto nel 1000 di Miami. Raggiunge il secondo turno sia a Banja Luka che nel 1000 di Madrid, mentre nel Challenger di Aix-en-Provence è fuori al primo turno. Nel 1000 di Roma centra il terzo turno, a Lione il secondo e all’Open di Francia esce già all’esordio.